Государственный лидер Владимир Путин прокомментировал утверждения о возможном нападении России на Европу и НАТО. Он назвал эти слухи невероятной ложью и бредом, сообщает ТАСС .

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред», — заявил Путин журналистам.

Он подчеркнул, что те, кто распространяет эти слухи, сами в них не верят. Российский лидер отметил, что страны НАТО тратят на вооружение 1,4 трлн долларов — это больше, чем все страны мира вместе взятые. Заявления о нападении нужны для того, чтобы вводить в заблуждение граждан этих стран.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия не планирует вступать в войну с Европой, но если она нападет на страну, то россияне «готовы прямо сейчас». По его словам, может быстро произойти такой исход, что Москве «не с кем будет договариваться».

