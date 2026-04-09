Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном по разоружению «Хезболлы»
Фото - © Avi Ohayon / Government Press Office of Israel
Израиль планирует начать прямые переговоры с Ливаном. Еврейское государство хочет добиться по результатам встречи разоружения шиитского движения «Хезболлах», сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдал кабмину поручение начать переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки.
Он также уточнил, что ливанская сторона сама «неоднократно» обращалась к Израилю с предложением о встрече ради заключения мирного соглашения.
Нетаньяху подчеркнул, что рассчитывает добиться разоружения «Хезболлах» и урегулирования мирных отношений между Израилем и Ливаном.
8 апреля США и Иран заключили перемирие на две недели. Однако оно не касается Ливана. Израиль продолжает атаковать «Хезболлу».
Так, ранее израильские военные ликвидировали топ-чиновника «Хезболлы» в Бейруте. Погибший был племянником лидера организации.
