Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном по разоружению «Хезболлы»

Израиль планирует начать прямые переговоры с Ливаном. Еврейское государство хочет добиться по результатам встречи разоружения шиитского движения «Хезболлах», сообщает РИА Новости .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдал кабмину поручение начать переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки.

Он также уточнил, что ливанская сторона сама «неоднократно» обращалась к Израилю с предложением о встрече ради заключения мирного соглашения.

Нетаньяху подчеркнул, что рассчитывает добиться разоружения «Хезболлах» и урегулирования мирных отношений между Израилем и Ливаном.

8 апреля США и Иран заключили перемирие на две недели. Однако оно не касается Ливана. Израиль продолжает атаковать «Хезболлу».

Так, ранее израильские военные ликвидировали топ-чиновника «Хезболлы» в Бейруте. Погибший был племянником лидера организации.

