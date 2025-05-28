Нетаньяху подтвердил убийство в Газе нового лидера военного крыла ХАМАС Синвара

сегодня в 17:54

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления в местном парламенте подтвердил убийство главы военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. Он добавил, что за 600 дней войны с 7 октября 2023 года стране удалось изменить Ближний Восток, оттеснив радикалов с собственных территорий, зайдя в сектор Газы, убив десятки тысяч боевиков, сообщает РИА Новости .

Израильский премьер добавил, что его страна вывела из строя большое количество объектов инфраструктуры ХАМАС. Также был установлен контроль над периметром сектора, филадельфийским коридором, КПП Рафах и осью Мораг.

Тело нового лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара нашли 18 мая. Его обнаружили в туннеле в Хан-Юнисе после ракетного удара израильской армии по объекту.

Мухаммед Синвар был главой военного крыла ХАМАС и братом экс-лидера организации Яхьи Синвара. Его израильские силы ликвидировали в октябре 2024 года на юге сектора Газа.

18 мая Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Атаки проводилась на севере и юге региона.