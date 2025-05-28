Нетаньяху подтвердил убийство в Газе нового лидера военного крыла ХАМАС Синвара
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления в местном парламенте подтвердил убийство главы военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. Он добавил, что за 600 дней войны с 7 октября 2023 года стране удалось изменить Ближний Восток, оттеснив радикалов с собственных территорий, зайдя в сектор Газы, убив десятки тысяч боевиков, сообщает РИА Новости.
Израильский премьер добавил, что его страна вывела из строя большое количество объектов инфраструктуры ХАМАС. Также был установлен контроль над периметром сектора, филадельфийским коридором, КПП Рафах и осью Мораг.
Тело нового лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара нашли 18 мая. Его обнаружили в туннеле в Хан-Юнисе после ракетного удара израильской армии по объекту.
Мухаммед Синвар был главой военного крыла ХАМАС и братом экс-лидера организации Яхьи Синвара. Его израильские силы ликвидировали в октябре 2024 года на юге сектора Газа.
18 мая Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Атаки проводилась на севере и юге региона.