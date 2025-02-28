«Нет ничего святого»: Кремль отреагировал на попытку убийства митрополита Тихона

Кремль ответил на попытку покушения на митрополита фразой «нет ничего святого»

Киевский режим не гнушается ничем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на сорванную попытку покушения на митрополита Тихона. По словам представителя Кремля, в этой ситуации украинские власти показали, что у них нет ничего святого, сообщает РИА Новости .

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае (у киевского режима — ред.) нет ничего святого, это еще раз можно сказать», — заявил Песков.

ФСБ отчитывалась о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который готовили спецслужбы Украины. В рамках дела в Москве задержали россиянина и украинца — двух церковнослужителей, которые хотели убить высокопоставленного представителя РПЦ. У задержанных изъяли самодельную бомбу и украинские паспорта с измененными данными.

Спецслужба также публиковала видео по делу о покушении на митрополита Тихона.