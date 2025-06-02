Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что тема возвращения детей была центральной на встрече сторон в Стамбуле 2 июня, сообщает РБК .

По его словам, Украина просит вернуть в страну 339 детей. При этом Мединский подчеркнул, что среди них нет ни одного похищенного. Все дети были спасены из зоны боевых действий.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на переговорах в Стамбуле Киев передал Москве список из сотен украинских детей, которых требует вернуть на родину. Он уточнил, что теперь Украина ждет ответа от РФ по данному вопросу.

Ранее в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины. Он длился больше часа. Стороны говорили на русском языке.