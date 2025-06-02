Ермак: Украина передала РФ список детей, которых Киев потребовал вернуть

сегодня в 17:02

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на переговорах в Стамбуле Киев передал Москве список из сотен украинских детей, которых требует вернуть на родину, сообщает «Политика страны» .

«Возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и прочного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений», — сказал Ермак.

Он уточнил, что теперь Украина ждет ответа от РФ по данному вопросу.

Ранее в Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины. Стороны говорили на русском языке.