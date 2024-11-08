Европу необходимо освободить от приспешников Владимира Зеленского, которому скоро настанет «конец», заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Его слова приводит РИА Новости .

«Европа будет освобождена следующей. Тебе конец, Владимир Зеленский», — написал основатель файлообменников Megaupload и Mega в соцсети Х.

Он также посоветовал «исчезнуть ужасным» союзникам киевского режима: главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина «закончилась» после победы на выборах президента США Дональда Трампа.