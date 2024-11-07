Французский политик: Украина закончилась с победой Трампа

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сделал заявление о будущем Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает РИА Новости .

Филиппо раскритиковал предложение ряда депутатов Национального собрания Франции дать Киеву разрешение на использование дальнобойных вооружений для ударов по территории России.

По мнению политика, такие люди должны сами отправиться воевать на Украину.

«Суицидальный порыв… их мир рухнул с победой Трампа! Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась!», — написал лидер политсилы в соцсетях.

Трамп обошел представителя Демократической партии Камалу Харриса на выборах президента США 5 ноября 2024 года.