Некоторых мигрантов защитят от уголовного преследования и депортации из России

Иностранцев, заключивших контракт с российской армией или служивших в ее рядах, не будут передавать другим странам по запросу об уголовном преследовании и исполнении приговора, а также защитят от депортации и мер административного выдворения, утверждают «Ведомости» со ссылкой на два источника. По данным газеты, правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующую поправку в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Если нововведения примут, то они распространятся на иностранных граждан, которые служили или служат в Вооруженных силах России и других воинских формированиях, а также участвовали в боевых действиях в составе российских войск. Как считает зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, цель поправки — оставить иностранцев-контрактников в стране, чтобы сохранить военную тайну и прочую ценную информацию, которой они владеют.

Утверждается, что правительство также работало другие законопроекты, которые коснутся граждан других стран и лиц без гражданства, подписавших контракт с ВС РФ.

Так, иностранцев-военнослужащих перестанут выдворять из России, когда это предусмотрено законом, и будут назначить им только штрафы или обязательные работы. Кроме того, в отношении таких людей не будут принимать решения об отказе в выдаче, переоформлении или аннулировании ранее выданного патента, о неразрешении въезда в страну, об отказе в выдаче документа на работу или его аннулировании, а также о нежелательности пребывания и проживания в стране. Помимо этого, военных защитят от депортации, реадмиссии, сокращения срока временного пребывания в России, отказа в выдаче или аннулирования вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Журналисты направили запрос в правительство России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.