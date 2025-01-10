В Верховную раду Украины был представлен законопроект, который полностью запрещает транзит российских нефти и газа через украинскую территорию, сообщает Life.ru .

С 1 января транзит газа через украинскую ГТС (газотранспортную ситему) прекратился. Это вызвало лишь рост цен на «голубое топливо» в Европе и увеличение поставок в ЕС российского газа в сжиженном виде (более дорогого). В результате Украина теряет деньги за транзит, а Россия выигрывает — поставляет меньше, но получает больше прибыли.

Если ситуация повторится с нефтью, цены в ЕС поднимутся, а Украина останется без транзитных доходов. Если бы подобное предприняла Россия, ей бы пришлось выплачивать неустойку по контракту, действующему до 2029 года. В случае с Украиной ответственность лежит на ее президенте Владимире Зеленском.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что стабильность транзита из России в ЕС через Украину была условием Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Нарушение этого обязательства может привести к его разрыву.

С учетом экономических проблем в ЕС, поддержка Киева становится все более спорной.

В условиях нарастающих противоречий между США и Евросоюзом «угрозы» о поставках американского СПГ (сжиженного природного газа) в Европу могут оказаться напрасными. Как уже сообщалось, в этом году поставки не начнутся, а политика Трампа может еще более осложнить отношения между США и ЕС.