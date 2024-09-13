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Небензя: одобрением ударов ВСУ вглубь РФ в НАТО начнут «прямую войну с Россией»

Если Киев получит от стран НАТО одобрение на удары западным оружием по российским целям дальнобойными ракетами, это будет означать, что НАТО начало «прямую войну с Россией», такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости .

Небензя подчеркнул, что если Запад одобрит удары ВСУ вглубь России, это, в первую очередь, принципиально изменит отношения Москвы с ними.

СМИ сообщили, что рой авиации НАТО весь день 13 сентября кружит у российских границ. В небе заметили разведывательную воздушную технику.

Ранее Небензя заявил, что Украина грубо нарушила ряд правил, пытаясь добиться участия в заседания Совбеза ООН. По его словам, документ подан с грубыми ошибками.