Небензя назвал позитивными прошедшие консультации СБ ООН по Сирии

Совбез ООН «более или менее» един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, заявил российский постпред в организации Василий Небензя.

Российский дипломат отметил, что в СБ ООН были удивлены событиями в арабской республике. При этом консультации Совбеза по Сирии, по его словам, прошли «позитивно».

Ранее Израиль занял часть сирийской территории в районе Голанских высот и нанес ряд ударов по военным объектам в республике.

США также наносили воздушные удары по военной инфраструктуре Сирии.