Небензя назвал позитивными прошедшие консультации СБ ООН по Сирии
Совбез ООН выступил за территориальную целостность Сирии
Совбез ООН «более или менее» един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, заявил российский постпред в организации Василий Небензя.
Российский дипломат отметил, что в СБ ООН были удивлены событиями в арабской республике. При этом консультации Совбеза по Сирии, по его словам, прошли «позитивно».
Ранее Израиль занял часть сирийской территории в районе Голанских высот и нанес ряд ударов по военным объектам в республике.
США также наносили воздушные удары по военной инфраструктуре Сирии.