Не знают, что делать: отмена военного финансирования США деморализовала Украину

Киеву пришлось заморозить ряд критически важных проектов из-за указа президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования других стран, включая военную помощь Украине, сообщает «Царьград» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Ранее 47-й президент США подписал указ о заморозке финансирования иностранных государств, в связи с чем прекратилась военная и экономическая помощь Украине. Однако вскоре из-за судебных исков администрации Трампа пришлось аннулировать заморозку всей федеральной помощи, в том числе зарубежной.

Киевскому офису USAID не удалось сохранить финансирование наиболее важных программ в связи с отказом Вашингтона. По словам исполнительного директора US-Ukraine Veterans Bradge Джорджа Чьюинга, никто не ожидал приостановку финансирования, организация намеревалась обосновать свои проекты перед властями.

Как признался мэр украинского города Николаева Виталий Луков, решение США деморализует Украину.

«Мы действительно не знаем, что делать», — сказал он.