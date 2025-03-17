Не про Украину: философ Дугин объяснил, о чем стоит поговорить Путину и Трампу

Дугин о разговоре Путина и Трампа: неправильно начинать с конфликта на Украине

Телефонный разговор президентов США и России запланирован на вторник. Философ Александр Дугин считает, что Владимиру Путину и Дональду Трампу следует начинать не с украинского конфликта, а обсуждения более глобальных тем.

«В наших интересах, в первую очередь, согласовать с Трампом наши представления о будущей архитектуре мира, порядок великих держав, многополярность <…>», — сказал Дугин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, лидерам двух стран следует обсудить роли и балансы сил, зоны пересечения интересов, возможные конфликты, а также позицию по Ближнему Востоку, Европе и Азии.

Как отметил философ, конфликт на Украине является следствием этих стратегических отношений, поэтому начинать разговор с вопросов его урегулирования будет неправильно, пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 18 марта. Представитель Кремля не озвучил, какие темы обсудят политики.

Ранее политолог Артем Косоруков предположил, что ключевыми темами в переговорах двух лидеров станут украинский кризис, перспективы снятия санкций и возможное возобновление договоров в сфере стратегической стабильности.

В свою очередь, Трамп сообщил, что собирается обсудить с российским коллегой вопрос о контроле территорий, в том числе Запорожской АЭС, и разделение активов.