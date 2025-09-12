Не может жить без этого овоща: Лукашенко признался в любви к картошке
Фото - © РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что не может жить без картошки. По его словам, он страшно любит этот овощ, сообщает РИА Новости.
Президент Белоруссии посетил реконструированный исторический комплекс «Лошицкий» в Минске. Он пообщался с жителями и даже принял в подарок картину от юной художницы по имени Евгения.
На полотне был изображен историко-культурный комплекс. Лукашенко с удовольствием принял подарок и пообещал разместить его во Дворце независимости. Он также отметил, что хочет подарить девушке в ответ сладости. Однако только этим лакомством он решил не ограничиваться.
Лукашенко также пообещал передать юной художнице мешок картофеля.
«Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку», — сказал президент Белоруссии.
Он отметил, что сам обожает картошку и порой даже нарушает диету ради того, чтобы полакомиться этим продуктом.
