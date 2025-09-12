Не может жить без этого овоща: Лукашенко признался в любви к картошке

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что не может жить без картошки. По его словам, он страшно любит этот овощ, сообщает РИА Новости .

Президент Белоруссии посетил реконструированный исторический комплекс «Лошицкий» в Минске. Он пообщался с жителями и даже принял в подарок картину от юной художницы по имени Евгения.

На полотне был изображен историко-культурный комплекс. Лукашенко с удовольствием принял подарок и пообещал разместить его во Дворце независимости. Он также отметил, что хочет подарить девушке в ответ сладости. Однако только этим лакомством он решил не ограничиваться.

Лукашенко также пообещал передать юной художнице мешок картофеля.

«Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку», — сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что сам обожает картошку и порой даже нарушает диету ради того, чтобы полакомиться этим продуктом.

Ранее США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Это может открыть новые возможности для России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.