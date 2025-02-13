Не хотят быть на втором плане: в Италии отреагировали на общение Путина и Трампа

МИД Италии: Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни прокомментировал телефонный разговор президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Он обратил внимание, что Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по вопросу завершения украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лидеры обсуждали разные вопросы, в том числе украинский конфликт.

Таяни напомнил, что в скором времени в Мюнхене состоится встреча стран G7. Глава итальянского дипведомства отметил, что все диалоги ведут к миру на Ближнем Востоке и Украине.

«Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы», — подчеркнул Таяни в разговоре с журналистами в Риме.

Ранее издание Politico опубликовало материал, в котором заявляется, что в Европе давно опасались переговоров Путина и Трампа. Европейские чиновники боятся, что их отстранят от любых дискуссий на высоком уровне.