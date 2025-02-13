Европа напугана: на континенте паника после переговоров Путина и Трампа

Издание Politico опубликовало материл, в котором заявляется, что в Европе давно опасались переговоров российского лидера Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа, сообщает «Царьград» .

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», — говорится в статье.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, мира можно достигнуть только совместными усилиями. Европа должна пройти этот путь вместе с Украиной, подчеркнула она в беседе с изданием.

Накануне Трамп обсудил с Путиным обмен граждан РФ и США, урегулирование конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке, а также отношения двух стран в экономической сфере. Разговор длился почти 1,5 часа, в итоге лидеры двух стран договорились организовать ряд встреча: в Саудовской Аравии, США и затем на территории России.