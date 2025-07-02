Не дать США захватить контроль: политолог объяснил причины звонка Макрона Путину

Европа оказалась в стороне в ситуации по Ирану, а звонок президента Франции Эммануэля Макрона в Кремль — попытка вернуться в большую игру и не дать США перехватить контроль над ядерной повесткой региона, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились 1 июля после почти 3-летнего перерыва. Лидеры обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке в контексте конфликта между Ираном и Израилем, а также американских ракетных ударов по иранским ядерным объектам.

«Второе направление, по которому евроатлантисты терпят фиаско, — это Ближний Восток. (Президент США — ред.) Дональд Трамп, со своей стороны, попытался создать иллюзию контроля, ударив по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана. Россия при этом играла активную роль — и на стадии подготовки удара, и после него, находясь в тесном контакте с Тегераном и Вашингтоном», — сказал Сипров.

Он добавил, что возможно это была своеобразная договоренность. Удар по Ирану стал способом выйти из потенциального ядерного конфликта с минимальными потерями.

Политолог указал на то, что в этой ситуации урегулирование состоялось без участия Европы. США и Иран при участии России (пусть не в главной роли, но с весомым влиянием) достигли договоренностей. Без России вероятно эта операция была бы невозможна.

«Теперь, осознав поражение на ближневосточном направлении и не добившись масштабной дестабилизации региона, европейцы стремятся встроиться в процесс урегулирования. Чем раньше они это сделают, тем большее влияние смогут оказать. После саммитов G7 и НАТО стало понятно, что Дональд Трамп не рассматривает их как партнеров в решении глобальных проблем. Возможно, именно поэтому Макрон — которого Трамп считает токсичным и избегает общения — был направлен к Путину вероятно по согласованию с Лондоном», — поделился политолог.

Зачем ЕС участие в переговорах по Ирану?

По мнению Сипрова, звонок Макрона, скорее всего, был попыткой вернуть европейцев в переговорный процесс с Ираном по ядерным программам или в составе тройки инициаторов Венгерского соглашения по Иранской программе 2015 года: Германия – Франция – Великобритания либо в паре Париж–Лондон, либо под эгидой Евросоюза. Это позволило бы им:

— влиять на процесс урегулирования;

— блокировать нежелательные инициативы США;

— разрушить текущую конфигурацию, где Трамп действует от имени всего Запада. Раз Трамп не хочет разговаривать с евроатлантистами, то они переметнулись к Путину.

«Таким образом, целей у звонка Макрона было несколько. Это попытка прощупать почву, получить информацию из первых уст, реагировать на раскол между США и Лондоном, Парижем, Берлином. И, наконец, не дать Европе быть исключенной из ближневосточных процессов», — заключил эксперт.