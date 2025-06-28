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NBC: Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведет переговоры с властями Ирана относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC News.

Отмечается, что предметом переговоров будет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций против Тегерана.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана.

После чего исламская республика ударила ракетами в ответ. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось заключить мирное соглашение.