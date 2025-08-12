NBC: Трамп созвонится с лидерами ЕС и Зеленским 13 августа

Американский президент Дональд Трамп собирается провести 13 августа телефонный разговор с главами европейских государств и украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на материал NBC News.

Сначала с европейскими лидерами поговорит Зеленский. Затем им всем позвонит уже Трамп. Вместе с главой США в переговорах поучаствует вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

После диалога с Трампом Зеленский позвонит представителям коалиции государств, поддерживающих Украину. В нее, кроме стран ЕС, входят также Великобритания и Канада. В этом разговоре Трамп и Вэнс уже принимать участие не будут.

Ранее источник ТАСС рассказал, что ожидать приезда Зеленского на Аляску не стоит. Официальной информации по поводу того, будет ли присутствовать на встрече глава Украины, нет.