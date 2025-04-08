NBC: США могут вывести до 10 тыс военнослужащих из Восточной Европы

По словам анонимных американских и европейских чиновников, в настоящий момент инициатива находится в стадии обсуждения. В 2022 году Вашингтон разместил американские подразделения до 20 тыс. бойцов в странах, которые граничат с Украиной. Это будет лишь частичный вывод американских военных с континента.

NBC отмечает, что в связи с этим Запад опасается усиления влияния России в регионе. Европейские официальные лица считают, что решение Пентагона усилит обеспокоенность об «отказе США от своих союзников».

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что государства-участники НАТО должны увеличивать собственный военный потенциал, а не рассчитывать только на поддержку Соединенных Штатов.