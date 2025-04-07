Рубио посоветовал странам НАТО наращивать свой военный потенциал

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что государства-участники НАТО должны увеличивать собственный военный потенциал, а не рассчитывать только на поддержку Америки, сообщает RT .

«НАТО должно быть настоящим альянсом, то есть партнеры альянса должны увеличивать собственные возможности», — отметил Рубио.

Он добавил, что Штаты уже оказали значительную поддержку Североатлантическому альянсу и намерены продолжать это делать.

Ранее Рубио заявил, что США не будут выходить из НАТО. По данным издания The Washington Post, если Америка захочет покинуть альянс, то ему потребуется 5 или более 10 для полного восстановления боевого потенциала.