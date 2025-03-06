Ранее французский лидер заявил, что Россия стала «угрозой» для Европы. По его словам, Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону.

«Если шарахнуть сейчас ядерным оружием по Парижу, по этому зарвавшемуся Петуху, то радиоактивные облака, согласно розе ветров, накроют не только Елисейские поля, но и, до кучи, Лондон, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Берлин, Осло и Стокгольм», — сказал Тишковец в эфире «Соловьев LIVE».

Синоптик добавил, что при нанесении ядерного удара по Франции пострадает вся территория Европы, которая своими действиями пытается развязать войну с РФ.