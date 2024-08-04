Над Одессой заметили F-16, улетающие из Украины
Подъем: очевидцы заметили F-16 над Одессой, улетавшие в Молдавию
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Запад передал Киеву американские самолеты F-16. Суммарно ВСУ могли получить 10 истребителей, их поставили Нидерланды и Дания, пишет Telegram-канал Подъем.
Параллельно с этим в соцсетях опубликовали фото и видео, на которых видно, как американские самолеты F-16 пролетали над Одессой. Очевидцы говорят, что воздушные суда направлялись в Молдавию.
В Telegram-канале Fighterbomber сообщалось, что истребители F-16 могут переносить, в том числе ядерные бомбы. Ракета AIM-120 AMRAAM наносит удары на расстоянии 180 километров.
Ранее публиковались кадры пуска европейских ракет StormShadow со стороны ВСУ. В качестве носителя украинцы выбрали советский Су-24.