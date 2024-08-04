Над Одессой заметили F-16, улетающие из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Запад передал Киеву американские самолеты F-16. Суммарно ВСУ могли получить 10 истребителей, их поставили Нидерланды и Дания, пишет Telegram-канал Подъем.

Параллельно с этим в соцсетях опубликовали фото и видео, на которых видно, как американские самолеты F-16 пролетали над Одессой. Очевидцы говорят, что воздушные суда направлялись в Молдавию.

В Telegram-канале Fighterbomber сообщалось, что истребители F-16 могут переносить, в том числе ядерные бомбы. Ракета AIM-120 AMRAAM наносит удары на расстоянии 180 километров.

Ранее публиковались кадры пуска европейских ракет StormShadow со стороны ВСУ. В качестве носителя украинцы выбрали советский Су-24.