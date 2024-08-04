Переданные Украине F-16 способны переносить ядерные бомбы

Военные эксперты в Telegram-канале Fighterbomber рассказали, что полученные Украиной истребители F-16 могут переносить в том числе ядерные бомбы, но в настоящее время следует обратить внимание на ракету AIM-120 AMRAAM средней дальности, пишет «Царьград» .

По словам экспертов, эта ракета может представлять особую трудность для ВС РФ. Согласно данным последних улучшений ракеты, дальность ее удара достигает 180 километров. Чтобы совершить такой удар, нужно учесть много факторов, однако если совпадет хотя бы часть из них, ракета может поразить цель на расстоянии в 90 километров, а это уже много.

Автор канала предположил, что с помощью воздушной РЛ-станции будет определяться боевой курс удара и его высота, затем будет выпускаться сразу несколько ракет AIM-120, после чего F-16 сможет развернуться еще за пределами нашей зоны действия ПВО и уйти на малую высоту.

Ранее стало известно, что Украина уже получила 6 истребителей F-16. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что это серьезная угроза для России.