Военно-воздушные силы Украины впервые за 1,5 года показали запуск европейских ракет Storm Shadow/Scalp с советского бомбардировщика Су-24М, сообщает RG.RU .

Судя по всему, советский бомбардировщик Су-24М стал первой моделью, которую скрестили с западными системами вооружения. Украина впервые получила британские крылатые ракеты Storm Shadow, но не знала, как их запускать. Пришлось быстро переделывать имеющуюся советскую технику. Кадры запуска ракет появились только сейчас.

Пока Украина училась запускать западные ракеты, российская ПВО научилась эффективно сбивать импортные боеприпасы. ВС РФ к настоящему времени уничтожили большинство бомбардировщиков ВСУ Су-24М, теперь киевский режим использует переделанные самолеты разведки Су-24МР для запуска крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что в поставках на Украину F-16 увидели плюс для России и ее президента Владимира Путина. Когда ВС РФ смогут сбить западный истребитель, это поднимет имидж страны и ее лидера.