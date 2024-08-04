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The Independent: сбитие американских F-16 на Украине поднимет имидж Путина и РФ

Если Россия сможет сбить американские истребители F-16, которые Запад поставляет ВСУ, имидж президента РФ Владимира Путина и государства в целом вырастет, пишет Lenta со ссылкой на газету TheIndependent.

Использовать самолеты, произведенные в США, опасно для Вооруженных сил Украины. ВС РФ будут бороться с ними с помощью систем противовоздушной обороны, добавляется в статье.

Нидерланды 1 августа передали ВСУ шесть F-16. Аналогичную партию может поставить и Дания.

Ранее военный эксперт Константин Сивков говорил, что ВСУ могут использовать полученные истребили F-16, как ПВО на Западной Украине. С помощью них Киев будет пытаться отражать российские ракетные удары.