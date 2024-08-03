Эксперт рассказал о применении F-16 на Украине
Полученные Киевом истребители F-16 используются в качестве ПВО
Полученные Киевом истребители F-16 используются в качестве ПВО в западной части Украины, пишет газета «Известия».
«Они (ВСУ — ред) решили задействовать их в глубине территории, в западных регионах Украины, для отражения ударов наших крылатых ракет и беспилотников», — выразил мнение военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, Украина получила четыре F-16, эти самолеты Киев будет беречь и не использовать для атак на наземные российские цели.
Киев может использовать полученные F-16 для борьбы с российскими самолётами и вертолётами, сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Украина прячет полученные от Запада истребители F-16 на аэродромах гражданского назначения.