Эксперт рассказал о применении F-16 на Украине

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Полученные Киевом истребители F-16 используются в качестве ПВО в западной части Украины, пишет газета «Известия».

«Они (ВСУ — ред) решили задействовать их в глубине территории, в западных регионах Украины, для отражения ударов наших крылатых ракет и беспилотников», — выразил мнение военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, Украина получила четыре F-16, эти самолеты Киев будет беречь и не использовать для атак на наземные российские цели.

Киев может использовать полученные F-16 для борьбы с российскими самолётами и вертолётами, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Украина прячет полученные от Запада истребители F-16 на аэродромах гражданского назначения.