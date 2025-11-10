Над бельгийской АЭС «Дуль» зафиксированы полеты трех беспилотников

Над атомной электростанцией «Дуль» в Бельгии были замечены три беспилотных летательных аппарата, о чем сообщила компания-оператор Engie, пишет «КоммерсантЪ» .

По словам представителя компании Хеллен Смитс, полеты не повлияли на работу критического объекта, однако инцидент вызвал повышенное внимание властей. Это произошло практически одновременно с введением ограничений в аэропорту Льежа, где также были замечены три БПЛА.

На фоне участившихся случаев несанкционированных полетов министр обороны Бельгии Тео Франкен представил план по усилению защиты воздушного пространства, предусматривающий закупку систем обнаружения и подавления дронов на сумму около €50 млн.

За последнюю неделю это уже не первый случай появления беспилотников над стратегическими объектами страны.