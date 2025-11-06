МИД России отверг причастность к инцидентам с беспилотниками в Бельгии

Официальный представитель российского посольства в Бельгии выступил с заявлением , опровергающим причастность России к недавним инцидентам с беспилотными летательными аппаратами в бельгийском воздушном пространстве.

В комментарии для издания «ВРТ Ниувс» дипломаты подчеркнули, что Москва не имеет ни поводов, ни интересов для подобных действий, назвав обвинения спекуляциями в духе «весьма вероятно».

Особое возмущение вызвал тот факт, что конструктивное предложение о консультациях, ранее направленное Польше после аналогичных инцидентов, было проигнорировано. В посольстве призвали отказаться от «мегафонной дипломатии» и налаживать контакты через профильные ведомства, подтвердив готовность России к профессиональному диалогу.

Критика также коснулась бельгийских властей, которые, по словам дипломатов, несмотря на отсутствие прямых обвинений, продолжают подпитывать беспочвенную истерию.