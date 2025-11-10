Бельгийская авиадиспетчерская служба остановила полеты на час из-за дронов

Вечером 9 ноября аэропорт бельгийского города Льеж был вынужден приостановить работу примерно на час после сообщений о неопознанных беспилотниках в его воздушном пространстве, сообщает РБК .

Согласно заявлению авиадиспетчерской службы Skeyes, инцидент начался около 19:30 по местному времени с сообщения о возгорании, связанном с дроном, а к 19:45 были замечены еще два беспилотных аппарата. Полное возобновление авиасообщения произошло в 20:25.

Это уже не первый случай нарушения работы аэропорта Льежа из-за дронов — аналогичные инциденты происходили 8 и 5 ноября.

Ранее в стране также фиксировали полеты беспилотников над военной базой Кляйне-Брогель, используемой в учениях НАТО.