Началось электронное предварительное голосование «Единой России»

сегодня в 13:07

Электронное предварительное голосование «Единой России» стартовало в 57 регионах страны. По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, в системе уже зарегистрированы 2,8 млн избирателей, сообщается на сайте ЕР.

По количеству избирателей, зарегистрированных для участия в предварительном отборе кандидатов, лидирует Новосибирская область.

«В соотношении к общему числу избирателей в регионе лидирует Ямал — там для голосования в нашей процедуре зарегистрировались более 17% избирателей», — добавил Якушев.

В «Единой России» напомнили, что регистрация избирателей продлится до 23 мая, голосование — до 25 мая.

Предварительное голосование стартовало и в Московской области. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая.