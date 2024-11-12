Начальник ГАИ Абхазии: обычные граждане против перекрытия оппозиционерами трасс

Граждане Абхазии испытывают колоссальные неудобства в связи с неправомерным перекрытием оппозиционерами нескольких участков дорог в стране, сообщил начальник УГАИ МВД республики Дамей Авидзба.

«С ночи 11 ноября представители оппозиционных сил осуществляли целенаправленные действия по блокированию участков центральной трассы и участка дороги в селе Нижняя Эшера. Действуя в угоду политическим интересам, оппозиционеры создают колоссальные неудобства для простых граждан», — рассказал Авидзба.

По его словам, в правоохранительные органы поступают сотни звонков от людей, которые не могут попасть в свои дома. На данный момент ситуация сложная. Наиболее напряженная она в районе большого Гумистинского моста.

Авидзба напомнил, что действия, направленные на создание искусственного препятствия для передвижения по дорогам и мостам, нарушают действующее законодательство Абхазии.

Также он подчеркнул, что у силовых и правоохранительных структур есть необходимые ресурсы для нормализации ситуации в случае, если будет отдана такая команда со стороны руководства.

Ранее протестующие в Абхазии перекрыли переправу через реку Кодор, требуя освободить задержанных оппозиционеров. Все три моста на выезд из Сухума оказались заблокированы.