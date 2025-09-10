«Набивает себе цену»: депутат объяснил, зачем Туск обвинил РФ в атаке дронов
Фото - © РИА Новости, Алексей Витвицкий
Член комитета Государственной думы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник заявил, что заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о нарушении Россией воздушного пространства страны связаны с политическими интригами, сообщает Общественное Телевидение России.
«Они уже там ополоумели от своего этого страха, видимо, уже потеряли способность мыслить критически. Вокруг всех границ наших, вокруг Калининградской области они построили заграждение, „зубы дракона“. <…> Как могут охраняются сами и от этого приходят в ужас, сами чего-то боятся», — сказал парламентарий.
По его словам, таким образом Туск хочет «набить себе цену», а сама атака дронов является выдумкой.
Ранее Туск выступил с необоснованными обвинениями в адрес РФ о нарушении воздушных границ. Он заявил, что 9 сентября были перехвачены некие «российские» дроны, представлявшие, по его мнению, непосредственную опасность.
Сразу после этого Туск инициировал срочное совещание, несмотря на то, что в Североатлантическом альянсе инцидент с падением дрона не рассматривают как нападение на Польшу.