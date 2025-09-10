«Набивает себе цену»: депутат объяснил, зачем Туск обвинил РФ в атаке дронов

Член комитета Государственной думы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник заявил, что заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о нарушении Россией воздушного пространства страны связаны с политическими интригами, сообщает Общественное Телевидение России .

«Они уже там ополоумели от своего этого страха, видимо, уже потеряли способность мыслить критически. Вокруг всех границ наших, вокруг Калининградской области они построили заграждение, „зубы дракона“. <…> Как могут охраняются сами и от этого приходят в ужас, сами чего-то боятся», — сказал парламентарий.

По его словам, таким образом Туск хочет «набить себе цену», а сама атака дронов является выдумкой.

Ранее Туск выступил с необоснованными обвинениями в адрес РФ о нарушении воздушных границ. Он заявил, что 9 сентября были перехвачены некие «российские» дроны, представлявшие, по его мнению, непосредственную опасность.

Сразу после этого Туск инициировал срочное совещание, несмотря на то, что в Североатлантическом альянсе инцидент с падением дрона не рассматривают как нападение на Польшу.