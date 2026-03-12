По информации источника издания Politico, президент Украины Владимир Зеленский ужесточил высказывания и в адрес критиков, и в адрес союзников. Однако такая риторика является саморазрушительной, сообщает РБК .

О состоянии Зеленского рассказал изданию его бывший советник. Он пожелал остаться анонимным из-за хороших отношений с главой киевского режима. По его словам, к ужесточению риторики привело разочарование союзниками.

«Это замкнутый круг, который становится саморазрушительным», — заявил источник.

Окружение Зеленского пытается вразумить лидера. Они отмечает, что подобная риторика может оттолкнуть от Киева партнеров, от которых зависит финансовая поддержка страны.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов отметил, что заявление Зеленского о том, что он предупреждал американского лидера Дональда Трампа о Третьей мировой войне, но «президент США его не услышал», — очередная попытка шантажировать мировое сообщество и вернуть себе утраченное внимание. Зеленский — манипулятор, который уже не раз доказывал, что ради сохранения личной власти готов пойти на любые жертвы.

