Bloomberg: путь к мирным переговорам на саммите по Украине остается недосягаемым

Западу не удастся создать путь к мирным переговорам на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии, а отказ ряда стран Глобального Юга от участия в мероприятии демонстрирует сложную политическую обстановку вокруг российско-украинского конфликта, сообщает Газета.ru .

Как пишет агентство Bloomberg, в «мирном» саммите примут участие около 90 стран из 160 приглашенных. В официальном списке приглашенных нет ряда представителей Глобального Юга, которые имеют «серьезные отношения с Россией».

Из материала следует, что участники мероприятия в основном будут обсуждать продовольственную и ядерную безопасность, а также гуманитарных вопросах. Несмотря на название саммита, создание немедленного пути к мирным переговорам по украинскому конфликту остается недосягаемым.

Ранее стало известно, что организаторы «украинского саммита» в Швейцарии отказались от пункта резолюции о выводе российских войск. Это связано с желанием ряда стран учитывать мнение Кремля по вопросу урегулирования конфликта

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15–16 июня на курорте Бюргеншток.