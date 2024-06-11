На конференции по Украине не будут обсуждать целостность страны

сегодня в 05:17

Организаторы "украинского саммита" в Швейцарии отказались от пункта резолюции о выводе российских войск, пишет РИА Новости .

В итоговом заявлении указаны позиции участников конференции об атомной и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину детей.

Документ не содержит позиции об отводе российских войск или возврата освобожденных территорий, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на собственные источники.

Это связано с желанием ряда стран учитывать мнение Москвы по вопросу урегулирования конфликта, пишет издание.