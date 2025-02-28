На Украине заявили о зачистке информационного пространства

Депутат ВР: на Украине борются со всеми подряд с помощью государственной цензуры

Депутат Верховной Рады Виктория Сюмар во время очередного заседания возмутилась, что власти борются со всеми подряд с помощью системы государственной цензуры. При чем такой зачистки она не видела давно, сообщает РИА Новости .

«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — заявила Сюмар.

Ранее Верховная рада Украины со второго раза приняла заявление о поддержке действующего президента Владимира Зеленского и против его отставки. Накануне парламент провалил соответствующее голосование, которое должно было засвидетельствовать поддержку Зеленского депутатами.

По словам супруги украинского лидера Елены Зеленской, он не планирует занимать свою должность вечно. Политик может оставить президентское кресло, когда «будет спокоен» за безопасность Украины, отметила она.