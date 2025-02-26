Жена Зеленского ответила, когда уйдет ее муж

Жена Зеленского заявила, что ее муж не хочет быть президентом всю жизнь

Украинский президент Владимир Зеленский «не собирается и не хочет быть главой страны всю жизнь», заявила его супруга Елена Зеленская. По ее словам, политик может оставить президентское кресло, когда «будет спокоен» за безопасность Украины, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой выступление первой леди в итальянском ток-шоу Quarta Repubblica.

Зеленская напомнила, что ее муж еще два дня назад заявлял, что готов покинуть президентский пост, если это станет гарантией мира на Украине.

«Могу обменять это на НАТО», — добавлял украинский лидер во время пресс-конференции.

По словам первой леди Украины, Зеленский готов перестать быть президентом, как только Киев получит надежные гарантии безопасности.

По словам Владимира Зеленского, Украина не пойдет на прекращение огня без гарантий безопасности. Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявляли, что сперва на Украине должны прекратиться боевые действия, а уже после этого стоит заключить мирный договор и предоставить гарантии безопасности для Киева.