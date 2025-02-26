«Просто так этого не случится»: Зеленский назвал условие для прекращения огня

Киев не согласится на прекращение огня, если не будет иметь гарантии безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, он отказался от предложений, высказанных президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

«Будет только окончание [конфликта] так, что мы знаем, что завтра он не начинается», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявлял, что придерживается плана, при котором на Украине сначала произойдет перемирие, а потом уже будет заключено «полноценное мирное соглашение». Американский лидер говорил, что хотел бы добиться скорейшего урегулирования конфликта, однако он не против того, чтобы сначала произошло прекращение огня, после чего был заключен мирный договор.

Эммануэль Макрон также заявлял, что солидарен с Дональдом Трампом. По словам французского президента, сперва на Украине нужно прекратить боевые действия, а уже потом достичь соглашения с гарантиями безопасности для Киева.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что новый договор по полезным ископаемым между Украиной и США не дает гарантий безопасности для Киева.

