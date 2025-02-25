NYT: новый договор по металлам не дает гарантий безопасности Украине

Соединенные Штаты и Украина близки к подписанию договора, который обеспечит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов. При этом США не будут гарантировать безопасность страны, сообщает ТАСС со ссылкой на материал New York Times (NYT).

В свежей версии договора, которую обсуждали 24 февраля, более выгодные для Киева условия по сравнению с предыдущими предложениями. Однако там все так же нет пункта о гарантиях безопасности для Украины.

Источники в Белом доме отметили, что договор с Киевом — не гарантия, что Вашингтон поможет стране в возможном будущем конфликте с Москвой. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Соединенные Штаты на этой или следующей неделе. Там политик подпишет документ.

Ранее Bloomberg сообщал, что соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США включает пункт о приверженности долгосрочному миру между Киевом и Москвой. Текст документа еще согласовывают.