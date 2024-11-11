На Украине призвали лишать паспортов уклонистов

Украинских мужчин в тылу призвали отказаться от гражданства

Украинских мужчин, уклоняющихся от воинской службы в тылу, призвали отказаться от гражданства, сообщает RT .

«Вы должны отречься от украинского гражданства, если не хотите воевать», — заявила глава патронатной службы ВСУ Елена Толкачева.

Ранее сообщалось, что военная разведка США негативно оценивает положение ВСУ в Курской области и на Донбассе.

По данным СМИ, Россия нарастила военную группировку в Курской области до 50 тысяч человек и может начать операцию по освобождению захваченной части региона в ближайшее время.