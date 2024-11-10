NYT: Россия собрала 50 000 солдат для выдавливания ВСУ из Курской области

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Российские военные могут начать операцию против ВСУ в Курской области

Российские военные могут начать операцию против ВСУ в Курской области в ближайшее время, пишут «Ведомости» со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в операции по уничтожению ВСУ в Курской области могут принять 50 000 российских военных.

«Россия сформировала эту группировку без снятия солдат с востока Украины — ее основной цели на поле боя», — пишет NYT.

Атака на ВСУ может начаться в ближайшее время, утверждают авторы статьи со ссылкой на собственные источники.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, заняв ряд населенных пунктов. Российские военные освободили ряд оккупированных территорий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Киев начал вторжение в Курскую область по указанию Запада и уже потерял на этом направлении до 30 тысяч военных.