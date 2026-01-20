На Украине планируют создать антидроновый купол

сегодня в 02:58

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram-канале сообщил, что перед Украиной поставлена задача по созданию антидронового купола над всей страной.

«Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете», — отметил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о грядущем назначении нового заместителя командующего Военно-воздушными силами Украины. Об этом он сообщил на фоне ударов российской армии по объектам Вооруженных сил России.

Накануне российские военные нанесли успешный удар по предприятиям, где на Украине собирали беспилотники. Все поставленные цели перед ВС РФ были достигнуты.

