На Украине назвали новое требование России на переговорах в Стамбуле
«Страна.ua»: РФ потребовала признать Крым российским на переговорах с Украиной
Фото - © Фотобанк Лори
Делегация РФ потребовала признать Крым российским во время переговоров с Украиной в Стамбуле, утверждает «Страна.ua» со ссылкой на источник «Суспильне». Власти России пока не комментировали эту информацию.
Глава российской делегации на переговорах и помощник президента Владимир Мединский заявлял, что Москва удовлетворена результатами прошедших консультаций. По его словам, РФ готова продолжать переговоры с Украиной в дальнейшем.
В ходе консультаций Киев запросил прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла этот запрос к сведению, заявлял Мединский.
На переговорах Россия и Украина также договорились обсудить, как можно прекратить огонь в будущем.