На Украине назвали новое требование России на переговорах в Стамбуле

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«Страна.ua»: РФ потребовала признать Крым российским на переговорах с Украиной

Делегация РФ потребовала признать Крым российским во время переговоров с Украиной в Стамбуле, утверждает «Страна.ua» со ссылкой на источник «Суспильне». Власти России пока не комментировали эту информацию.

Глава российской делегации на переговорах и помощник президента Владимир Мединский заявлял, что Москва удовлетворена результатами прошедших консультаций. По его словам, РФ готова продолжать переговоры с Украиной в дальнейшем.

В ходе консультаций Киев запросил прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла этот запрос к сведению, заявлял Мединский.

На переговорах Россия и Украина также договорились обсудить, как можно прекратить огонь в будущем.