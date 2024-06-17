На Украине будут разбираться в отзыве подписей под коммюнике саммита в Швейцарии

В офисе президента Украины приняли решения проверить, правда ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике саммита в Швейцарии, сообщает «Лента.ру» .

Советник руководителя офиса Александр Бевз отметил, что две страны указали на табло в зале проведения финальной сессии саммита. По его словам, Киев свяжется со Швейцарией, чтобы уточнить список тех, кто подписал коммюнике. Оно остается открытым к присоединению.

«Мы рассчитываем, что количество его участников будет только увеличиваться», — рассказал Бевз.

Ранее сообщалось, что число стран, которые поддержали итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, сократилось до 78. Подписи отозвали Иордания и Ирак.