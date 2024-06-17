Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита

Число стран, которые поддержали итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, сократилось до 78. Подписи отозвали Иордания и Ирак, сообщает ТАСС.

Причины внесения в список стран коррективов организаторы не пояснили. Сейчас количество стран, отказавшихся поддержать итоговый документ, требующий передачи суверенитета над Запорожской АЭС Украине, увеличилось до 15.

Документ поддержали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика. Также свои подписи поставили Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал страны Запада, которые подписали коммюнике на саммите в Швейцарии, не диктовать условия относительно вопроса доступа в Азовское море.