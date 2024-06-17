ГД призвала страны Запада не диктовать условия РФ по Азовскому морю
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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал страны Запада, которые подписали коммюнике на саммите в Швейцарии, не диктовать условия относительно вопроса доступа в Азовское море, сообщает РИА Новости.
«Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море, — отметил он.
Ивлев напомнил, что Азовское море — это внутренние море России. Именно поэтому Запад должен считаться со страной при составлении новых политических воззваний.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает, что Киеву вернули контроль над Запорожской АЭС. Также в нем содержатся призывы разрешить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям.