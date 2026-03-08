На переговорах с Киевом жестко обсуждали покушение на генерала Алексеева
Делегация РФ во время встречи по урегулированию конфликта с Украиной ставила в жесткой форме Киеву вопрос о покушении на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооруженных сил России генерала Владимира Алексеева. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал начальник Главного управления ГШ ВС РФ Игорь Костюков, сообщают «Вести».
«Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме», — отметил военный.
6 февраля в многоэтажке в российской столице совершили покушение на Алексеева. Его увезли в больницу.
По данным ЦОС ФСБ, вероятного исполнителя покушения, приехавшего в Москву по заданию украинских спецслужб для организации теракта, задержали в Дубае Объединенных Арабских Эмиратов. Затем его передали России. До этого мужчина был заочно арестован в РФ 7 февраля.
