На переговорах с Киевом жестко обсуждали покушение на генерала Алексеева

Делегация РФ во время встречи по урегулированию конфликта с Украиной ставила в жесткой форме Киеву вопрос о покушении на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооруженных сил России генерала Владимира Алексеева. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал начальник Главного управления ГШ ВС РФ Игорь Костюков, сообщают « Вести ».

«Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме», — отметил военный.

6 февраля в многоэтажке в российской столице совершили покушение на Алексеева. Его увезли в больницу.

По данным ЦОС ФСБ, вероятного исполнителя покушения, приехавшего в Москву по заданию украинских спецслужб для организации теракта, задержали в Дубае Объединенных Арабских Эмиратов. Затем его передали России. До этого мужчина был заочно арестован в РФ 7 февраля.

