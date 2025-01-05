N-tv: Бербок заретушировали на общем снимке с новыми властями Сирии

Представители новых сирийских властей заретушировали главу немецкого МИД Анналену Бербок на общих фотографиях со встречи, которая прошла в Дамаске, сообщает ТАСС .

Телеканал N-tv изучил снимки, которые были размещены новым сирийским руководством в соцсетях. Там заметили, что изображение министра иностранных дел Германии размыто так, что ее нельзя узнать. Еще были заретушированы две сопровождавшие Бербок переводчицы.

Как считает СМИ, новое руководство Сирии, скорее всего, имеет «большие проблемы» в общении с иностранными влиятельными женщинами из мира политики.

Бербок прилетела в Дамаск 3 января. Она прибыла вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. В аэропорту представители Сирии не подали ей руку. Позже аналогичное поведение продемонстрировал лидер вооруженных формирований, которые пришли к власти, Ахмед аш-Шараа.

Бербок позднее пояснила, что ожидала подобного казуса с представителями новых властей. Вместо рукопожатия местные политики приложили руку к сердцу.